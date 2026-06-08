Форум "Патриоты России" пройдет в Тюмени 22 августа

Форум "Патриоты России" пройдет в Тюмени в День государственного флага - 22 августа. Об этом в своих соцсетях рассказал уральский полпред Артем Жога.

Одно из нескольких направлений форума будет посвящено ресоциализации военнослужащих при помощи творческих инструментов. Подготовка уже идет полным ходом, а в ближайшее время будет открыта и регистрация на мероприятие.

"Очень много ребят как на фронте, так и после возвращения домой раскрывают свои творческие способности: сочиняют стихи, пишут песни. Так они проживают события страны и сохраняют память об СВО для следующих поколений", - отметил полпред.

Форум "Патриоты Урала", инициированный Артемом Жогой, призван объединить волонтеров, гражданских активистов, представителей государственных структур и некоммерческих организаций для обсуждения актуальных вопросов поддержки участников СВО и членов их семей.