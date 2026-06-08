В Перми ребенок в детском саду получил ожог обеих стоп

В Перми ребенок в детском саду получил ожог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В феврале 2026 года в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей работниками дошкольного образовательного учреждения при выполнении гигиенических процедур малолетняя воспитанница получила ожоги 1, 2 степени обеих стоп.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми провела проверку по факту получения ожогов несовершеннолетней в детском саду.

По итогам проверки руководителю учреждения внесено представление, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.









