Пашинян снова получит право сформировать правительство Армении

Действующий премьер Армении Никол Пашинян снова получит право самостоятельно сформировать правительство страны по итогам прошедших выборах. Он получил 49,81% голосов.

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Согласно Избирательному кодексу Армении, политическая сила может сама формировать правительство, если располагает не менее 52% мест в парламенте. А партия Пашиняна их получит, так как второе место занял альянс "Сильная Армения" (23,29%), третье — "Альянс Армения" (9,94%). "Процветающая Армения" осталась за бортом, так как ей не хватило всего чуть-чуть до 4%. Это значит, что ее проценты распределятся между тремя партиями, как и голоса, отданные за другие партии.

Согласно этим данным, которые дает ЦИК после подсчета всех бюллетеней, партия Пашиняна получит около 60% мест в парламенте, так как все остальные голоса были отданы за партии, которые не прошли, а их почти 17%. Попадание в парламент "Процветающая Армении" этого не изменило бы.

Лидер "Сильной Армении" Самвел Карапетян заявил, что приостановка подсчета голосов, которую объявлял ЦИК, - это беспрецедентное явление.

"Видя, что позорно их результаты снижаются каждую минуту, они приостановили подсчет, и мы даже не знаем, что представят утром", - сказал накануне Карапетян.

"Мой майдановский опыт однозначно указывает на то, что идет масштабная фальсификация на уровне ЦИК", - пишет блогер Юрий Подоляка, участвовавший в киевском майдане 2004 года.