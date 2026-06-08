Gloria Jeans продает последние крупные фабрики в Ростовской области

Компания Gloria Jeans решила продать или сдать в аренду свои последние крупные производственные площадки в городах Шахты и Новошахтинск. Владелец бренда Владимир Мельников направил официальное письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову. В этом обращении бизнесмен просит помочь с поиском покупателей, которые смогут разместить на этих территориях свои производства и создать новые рабочие места для местных жителей, пишет "Ъ".

Предложенные объекты позволяют шить одежду по полному циклу, а их общая площадь превышает 148 тысяч квадратных метров. В список на продажу также попали фабричные здания в городе Миллерово. Раньше сеть владела пятью швейными фабриками, но три из них собственник продал еще раньше. Мельников объясняет такое решение острой нехваткой персонала, из-за которой компания не может наладить эффективную работу цехов. Фактически сейчас ритейлер избавляется от своих последних масштабных активов в России.

Минпромторг уже разослал информацию об этих площадках 44 участникам рынка одежды. В списке потенциальных покупателей значатся такие известные бренды, как "Спортмастер", Finn Flare, "Твое" и другие крупные компании. Теперь судьба бывших заводов Gloria Jeans зависит от того, захотят ли конкуренты занять эти площади для развития собственного производства внутри страны.