08 Июня 2026
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

Югра на ПМЭФ привлекла для себя 100 миллиардов

Делегация Югры во главе с губернатором Русланом Кухаруком плодотворно поработала на XXIX Петербургском международном экономическом форуме, который прошёл в северной столице 3-6 июня. Развитие автономного округа особо отметил президент России Владимир Путин – глава государства упомянул Югру в выступлении на пленарной сессии. Результатом договорённостей, достигнутых на полях ПМЭФ, стало привлечение в округ серьёзных инвестиций. Подробнее – в материале Накануне.RU.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Его проводят с 1997 г. С 2006 г. он проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За 29 лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX форум прошёл 3-6 июня. Программа участия округа состояла из различных событий.

Одним из главных мероприятий форума, в котором поучаствовал (и, в данном случае, ещё и возглавил) губернатор Руслан Кухарук, стало заседание рабочей группы "Социальное предпринимательство" комиссии госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика". Мероприятие объединило представителей более 60 регионов России, федеральных органов власти и международного эксперта из Китая. Центральным событием встречи стала презентация проекта концепции развития в РФ сектора негосударственных поставщиков услуг социальной сферы до 2030 г.

"Концепция развития в РФ сектора негосударственных поставщиков услуг позволяет гармонизировать меры поддержки негосударственных организаций социальной сферы и обеспечить их равный доступ к инструментам развития вне зависимости от организационно‑правовой формы. Документ станет общим стандартом для всех субъектов РФ", – отметил Руслан Кухарук.

Руслан Кухарук на форуме партии "Единая Россия" "Есть результат!" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

На заседании собрались и постоянно действующие члены рабочей группы, и все те, кто имеет отношение к вопросам реализации важного принципа по расширению сегмента работы социального предпринимательства, социальных предприятий, уточнил губернатор. В автономном округе реализован комплексный подход к формированию конкурентного рынка социальных услуг. Это важный механизм обеспечения доступности и адресности помощи, особенно в труднодоступных территориях.

"На заседаниях рабочей группы всегда говорим о социально ориентированных некоммерческих организациях. Они могут поконкурировать с представителями бизнеса, оказывая услуги. Вырос объём средств, поставляемых негосударственным поставщикам тех самых услуг, которые изначально закладывали государственным поставщикам", - сказал Руслан Кухарук.

Также он уточнил, что проделала большая работа по улучшению законодательства в сфере негосударственных поставщиков услуг.

"Проведена большая, серьёзная работа. 114 экспертов принимали участие. Скажу откровенно, большая дискуссия была о предложениях. Всеобъемлющая концепция станет обязательным документом", - сказал Руслан Кухарук.

Подводя итоги заседания, губернатор Югры отметил, что предстоит обобщить весь опыт, о котором рассказывали участники совещания.

"Протокол с учётом обобщения мы подготовим", - сказал Руслан Кухарук.

Также в программе первого дня работы делегации Югры были подписания соглашений с Ненецким автономным округом и Московским государственным институтом международных отношений. Состоялись различные встречи с представителями бизнеса и государственных структур. Особое внимание делегация Югры уделила вопросам развития IT-сектора, рационального использования природных ресурсов и привлечения инвестиций в регион. Глава региона Руслан Кухарук встретился с представителями ведущих федеральных средств массовой информации.

Центральная площадь Ханты-Мансийска(2026)|Фото: Накануне.RU

Программа других дней была для делегации автономного округа и губернатора не менее насыщенной. В пятницу, 5 июня, Руслан Кухарук поучаствовал в пленарном заседании форума, на котором выступил президент России Владимир Путин. Губернатор Югры в своём канале в национальном мессенджере "Макс" отметил, что в своём докладе глава государства отметил позитивную динамику развития региона.

"Югра признана регионом с наибольшим темпом роста по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Для нас это мощный стимул двигаться вперед, ставить более амбициозные цели и добиваться новых успехов на благо жителей региона", - отметил Руслан Кухарук.

Губернатор уточнил, что общий объём инвестиций, привлечённых с помощью подписания соглашений, составил около 4,5 млрд руб.

"Результатом договоренностей, достигнутых в рамках рабочих встреч с ведущими компаниями страны, стали более 100 млрд руб.", - подытожил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Теги: Руслан Кухарук, Югра, ПМЭФ


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