На Урале лишили водительских прав заместителя мэра, убравшего авто с места аварии

На Среднем Урале суд рассмотрел дело заместителя главы Тавдинского муниципального округа Константина Баранова, который пытался скрыть свою причастность к ДТП. За это чиновника лишили водительских прав.

Ранее сообщалось, что 6 апреля Баранов, по версии следствия, убрал с места аварии свой автомобиль. Изначально заместителю мэра назначили административный штраф в 1 тысячу рублей, однако защита чиновника опротестовала постановление в суде. Дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, Тавдинский районный суд признал Константина Баранова виновным в оставлении места ДТП. Ему назначено наказание в виде лишения водительских прав на 1 год и 2 месяца.

В суде отметили, что это постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.