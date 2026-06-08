На ЕГЭ по русскому языку выпускникам дали текст русофоба из Израиля

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила о множеств жалоб от выпускников на ЕГЭ по русскому языку, который прошел 4 июня.

Некоторым выпускникам достался текст писателя А. Иличевского. При этом сам он давно живет в Израиле и поносит Россию последними словами. А тема сочинения в задании ЕГЭ была связана с героическим прошлым страны в жизни современного человека. Но поставленный в задании вопрос вообще никак не был связан с фрагментом текста.

"У одних ребят были довольны интересные и грамотные проблемные вопросы, из текстов вполне можно было взять аргументы. А у других - ситуация, при которой нужно было буквально угадывать, что именно от нас хотят увидеть эксперты. Почему на едином государственном экзамене, где все должно быть максимально точно, объективно и справедливо, формулировка задания могла настолько расходиться с содержанием текста?" - говорится в одном обращении.

"Я иду на золотую медаль, изучаю историю страны, очень серьезно отношусь к теме памяти, героизма и уважения к прошлому. Но из-за несоответствия вопроса и текста было непонятно, как именно строить аргументацию и как сформулировать личное отношение", - пишет другой выпускник.

Накануне.RU ранее писало о том, что ЕГЭ напоминает дрессировку, когда выпускники должны угадать, чего хочет составитель задания, то есть проверяются не знания, а способности угождать.