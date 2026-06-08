"Рейсы значительно отстают от графика": в "Уральских авиалиниях" заявили о корректировках расписания

В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили о корректировках расписания из-за ситуации с ограничениями в российских аэропортах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, в связи с последствиями вводимых в минувшие выходные продолжительных ограничений в аэропортах Сочи, Санкт-Петербурга и Краснодара "Уральские авиалинии" вынуждено продолжают модифицировать расписание рейсов в понедельник, 8 июня.

"Ситуация с закрытием неба негативно повлияла на пунктуальность выполнения рейсов практически по всей маршрутной сети. В настоящий момент аэропорты работают в штатном режиме и отправляют рейсы согласно очередности, однако до сих пор на запасных аэродромах остаются несколько самолетов, а уже вылетевшие рейсы значительно отстают от графика", - отметили в авиакомпании.

С пассажирами задержанных рейсов в аэропортах работают представители "Уральских авиалиний". В компании добавили, что все услуги предоставляются в соответствии с ФАП-82. Актуальный статус рейса можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и официальном сайте авиакомпании.

Напомним, что в субботу над Ленинградской областью только за утро был сбит 141 БПЛА. Режим беспилотной опасности был объявлен около четырех часов утра по местному времени. Аэропорт Пулково по решению Росавиации не принимал и не отправлял рейсы с пяти утра.