Воткнула нож и пошла прибираться. Свердловчанку будут судить за убийство сожителя

Жительница поселка Троицкий (Талицкий район Свердловской области) предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожителя. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, преступление было совершено 5 апреля текущего года. Во время распития алкоголя пара поссорилась - мужчина оскорбил мать своей сожительницы, за что та взяла нож и воткнула его в грудь лежащему на диване потерпевшему. После этого она продолжила заниматься хозяйственными делами, в том числе, подбрасывать дрова в печь.

Нож так и остался в груди мужчины. От полученной травмы он скончался.

В ходе предварительного расследования обвиняемая признала вину в полном объеме, а в ходе проверки показаний на месте продемонстрировала, как и каким образом нанесла смертельный удар. В содеянном раскаивается.

Уголовное дело направлено в Талицкий районный суд для рассмотрения по существу.