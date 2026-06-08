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Политика Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В Донецке объявили об улучшении подачи воды

Время подачи воды в Донецке в мае увеличилось, заявил председатель правительства ДНР Андрей Чертков.
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Он сослался на окончание отопительного сезона. Также заработали дополнительные водоводы, стал полностью работать водовод Дон-Донбасс, который подает 255 тысяч кубометров воды в сутки, в связи с чем появилась возможность начинать подачу воды раньше, а заканчивать позже. В результате объем подаваемой населению воды увеличился в 1,5 раза.

Чертков сказал, что благодаря осадкам зимой и весной наполовину наполнились водохранилища, но эти запасы пока не трогают, так как неизвестно, что будет дальше. Если их выкачать, то осенью может быть тяжелейшая ситуация.

Вода в Донецкой агломерации подается раз в три дня на несколько часов, в последнее время это может быть до 7-8 часов. Власти рассматривают возможность подавать воду раз в два дня, но пока вопрос не решен по тем же причинам - слишком много неопределенности в будущем.

Власти заявляют, что до освобождения Славянска и ремонта или постройки нового водовода из Северского Донца проблему принципиально решить невозможно. При этом в 2024 году вода подавалась каждый вечер. Но в 2025 году график изменили на подачу раз в три дня. При этом в некоторых домах вода до сих пор так и не доходит до верхних этажей.

Теги: вода, водоснабжение


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