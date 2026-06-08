В России зафиксировали аномальный всплеск заболеваемости гемофильной инфекцией и корью

Роспотребнадзор опубликовал данные о состоянии здоровья населения, которые проанализировало агентство ТАСС. Главной проблемой года стал резкий скачок гемофильной инфекции: число случаев превысило средние показатели в 19,3 раза. Также врачи выявили значительный подъем заболеваемости краснухой, корью и гриппом.

Список угроз дополнили менингококк, листериоз и пневмония, частота которых увеличилась в несколько раз. Специалисты также отметили рост числа заражений норовирусом, энтеровирусом и лихорадкой Ку. Несмотря на пугающие цифры по отдельным инфекциям, общее число зарегистрированных случаев в стране составило почти 35,75 млн. Этот итоговый показатель оказался на 9,3% ниже результатов 2024 года, когда врачи зафиксировали более 36,1 млн заболевших.

Ранее в центральной части Конго загадочная инфекция погубила около 150 коров, причем первые признаки болезни фермеры заметили еще три месяца назад. Местные жители винят в распространении заразы клещей и связывают вспышку с приходом чужого скота из соседних стран в конце декабря.