08 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

Более 600 килограммов собранного вторсырья. В Екатеринбурге прошел первый экофестиваль от "Спецавтобазы"

Первый экофестиваль от "Спецавтобазы", приуроченный ко Дню эколога, собрал порядка 15 тыс. жителей Екатеринбурга. Вместе они смогли собрать более 600 кг вторсырья. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Мероприятие прошло в парке им. Маяковского. Одним из центральных событий праздника стала масштабная акция по сбору вторсырья, в которую активно включились горожане. Екатеринбуржцам предлагалось сдать пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки, лампочки. Помимо этого, на спецплощадке уральцы могли обменяться одеждой, детскими игрушками, книгами, комнатными растениями и даже виниловыми пластинками. Подобные инициативы направлены на популяризацию осознанного потребления и сокращение объемов отходов.

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

"Мы видим, что люди готовы менять свои привычки, когда им предоставляется такая возможность, ответственно подходить к вопросу обращения с отходами. Наша задача — сделать этот процесс максимально удобным и доступным, показать, что осознанное потребление и сортировка отходов — это модно и здорово", — отметили в пресс-службе "Спецавтобазы".

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Площадки экофестиваля работали на территории всего парка Маяковского: посетители смогли позаниматься йогой, послушать познавательные лекции от преподавателей УГГУ, посетить выставку предметов искусства студентов УрГАХУ, посмотреть экофильмы под открытым небом, а также насладиться спектаклем "Коляда-театра" и концертом.

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Особой популярностью пользовалась зона экомастерской, где под руководством специалистов гости создавали декоративные изделия из вторсырья, демонстрируя креативный подход к переработке.

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

В завершение праздника сотрудники "Спецавтобазы", комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга и волонтеры высадили клумбу гортензий.

Экофестиваль, приуроченный ко Дню эколога, в екатеринбургском парке Маяковского(2026)|Фото: Дмитрий Иванов

Теги: Екатеринбург, Спецавтобаза, ЦПКиО, экофестиваль


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