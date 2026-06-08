Более 600 килограммов собранного вторсырья. В Екатеринбурге прошел первый экофестиваль от "Спецавтобазы"

Первый экофестиваль от "Спецавтобазы", приуроченный ко Дню эколога, собрал порядка 15 тыс. жителей Екатеринбурга. Вместе они смогли собрать более 600 кг вторсырья. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Мероприятие прошло в парке им. Маяковского. Одним из центральных событий праздника стала масштабная акция по сбору вторсырья, в которую активно включились горожане. Екатеринбуржцам предлагалось сдать пластик, стекло, металл, алюминиевые банки, батарейки, лампочки. Помимо этого, на спецплощадке уральцы могли обменяться одеждой, детскими игрушками, книгами, комнатными растениями и даже виниловыми пластинками. Подобные инициативы направлены на популяризацию осознанного потребления и сокращение объемов отходов.

"Мы видим, что люди готовы менять свои привычки, когда им предоставляется такая возможность, ответственно подходить к вопросу обращения с отходами. Наша задача — сделать этот процесс максимально удобным и доступным, показать, что осознанное потребление и сортировка отходов — это модно и здорово", — отметили в пресс-службе "Спецавтобазы".

Площадки экофестиваля работали на территории всего парка Маяковского: посетители смогли позаниматься йогой, послушать познавательные лекции от преподавателей УГГУ, посетить выставку предметов искусства студентов УрГАХУ, посмотреть экофильмы под открытым небом, а также насладиться спектаклем "Коляда-театра" и концертом.

Особой популярностью пользовалась зона экомастерской, где под руководством специалистов гости создавали декоративные изделия из вторсырья, демонстрируя креативный подход к переработке.

В завершение праздника сотрудники "Спецавтобазы", комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга и волонтеры высадили клумбу гортензий.