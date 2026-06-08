Главе СК доложат о "сталкере", преследующем девушку из Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с преследованием молодой жительницы Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что на протяжении вот уже нескольких лет неизвестный преследует 23-летнюю жительницу столицы Урала. При этом "сталкер" систематически угрожает ей.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ "Угроза убийством". Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, минувшей весной глава СКР требовал доклад по делу об угрозах мигранта девушке из Екатеринбурга.