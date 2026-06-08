Британия, Франция и Германия выдвинули России условия для завершения конфликта

После переговоров с Зеленским лидеры Британии, Франции и Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц озвучили свои условия для разрешения конфликта. Их совместное заявление опубликовано на официальном сайте британского правительства.

Требования включают: немедленное и полное прекращение огня, определение текущей линии фронта как базы для переговоров, предоставление Украине надежных гарантий безопасности после установления перемирия, защиту интересов стран ЕС при любом сценарии мирного договора, сохранение заморозки российских активов до полного урегулирования вопроса о "компенсациях" Украине. Также они поддержали прямые переговоры России и Украины при посредничестве США и ЕС.

Евролидеры подтвердили, что продолжат тесную координацию своих действий по Украине в преддверии важных международных встреч: саммита G7, новой встречи "коалиции желающих" и саммита НАТО. Будут обсуждаться дальнейшее экономическое давление на Россию, увеличение военной помощи Киеву, наращивание производства систем перехвата и др.

По данным Bloomberg, европейские государства стремятся избежать затягивания конфликта еще на одну зиму. Однако их действия свидетельствуют об обратном.