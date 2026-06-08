БПЛА ударил по пассажирскому поезду в Крыму, погиб помощник машиниста

В Крыму украинский дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва-Симферополь. По предварительным данным, помощник машиниста погиб, машинист ранен, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Пассажиры не пострадали, уточнил он. Сейчас решается вопрос доставки пассажиров на автобусах. Власти окажут всю необходимую помощь и поддержку, добавил Аксенов.

Движение железнодорожного транспорта в республике приостановлено после атаки дрона. Пассажиров всех поездов на полуострове эвакуировали, сообщает "Гранд Сервис Экспресс". Людей с трех из них доставляют автобусами в региональный центр. Еще восемь составов остановлены.

Напомним, 4 июня в Крыму один человек погиб, еще трое получили ранения в результате атаки украинского БПЛА на пригородный поезд. Крымская железная дорога приостановила движение пассажирских поездов на различных участках. Пассажиры были эвакуированы из поездов.