Зеленский снова призвал заморозить линию фронта

Заморозка военного конфликта по текущей линии фронта будет самым быстрым путем к миру, заявил в интервью телеканалу Sky News Зеленский.

Он отдельно подчеркнул, что не будет ничего признавать, а просто хочет, чтобы Россия прекратила боевые действия. Это позволит сохранить жизни людей, "вернуть военных с фронта и перевести конфликт в дипломатическую плоскость".

Украинский президент также подтвердил, что недавно встречался в Киеве с российским миллиардером Романом Абрамовичем, о чем писали СМИ. В ходе своего визита бизнесмен, как заявил Зеленский, "хотел понять, на что мы готовы пойти" в вопросе мирных переговоров и в частности — в вопросе Донбасса. И Зеленский снова отказался вывести свои войска из Донбасса.

На днях Путин прокомментировал письмо Зеленского. Он сказал, что в нем есть элементы хамства.

"Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров? Или это создание обстановки, при которой вообще, на самом деле, невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе", — заключил президент.

Как написала газета The Financial Times, Зеленский сам пригласил в Киев Абрамовича, чтобы через него попытаться уговорить Путина провести личную встречу. Расчет был на то, что нанесение ущерба усилившимися ударами дронов подтолкнет Путина к прекращению огня. Но Путин на это не поддался и от встречи отказался.