В Перми возбуждено уголовное дело после избиения мужчины несовершеннолетними

В Мотовилихинском районе Перми группа несовершеннолетних нанесла удары мужчине.

Инцидент выявлен в ходе мониторинга социальных сетей, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина следователем отдела по Мотовилихинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности фигурантов и потерпевшего. Расследование продолжается.