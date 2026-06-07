В Ярославской области опрокинулся туристический автобус: пострадали 19 человек

В Ярославской области 12 человек пострадали после опрокидывания экскурсионного автобуса, передает корреспондент Накануне.RU.



Авария произошла в деревне Сверчково Угличского округа. Экскурсионный автобус "Yutong" съехал с дороги и опрокинулся. По предварительным данным, в салоне находились 35 человек, включая четверых детей. В результате ДТП травмы получили 19 пассажиров, среди них двое детей.



Всех пострадавших доставили в больницу. Причины аварии устанавливаются.



Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.