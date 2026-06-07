ВКС России ударили по пункту управления БПЛА и пунктам дислокации ВСУ

Воздушно-космические силы России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) по объектам Вооружённых сил Украины в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороны РФ.

Средствами объективного контроля в режиме реального времени подтверждено успешное поражение следующих целей: пункта управления беспилотниками 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Новопавловка Днепропетровской области; пункта временной дислокации 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе населённого пункта Щурово Херсонской области; пункта временной дислокации 121-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Суханово Херсонской области.