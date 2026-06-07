В Пермском крае ребенок выпал из окна четвертого этажа

В Пермском крае в поселке Уральский Нытвенского муниципального округа из окна квартиры на четвертом этаже выпал четырехлетний мальчик, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел утром, 6 июня. Ребенок был оставлен без присмотра.

В результате падения мальчику причинены травмы. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователем проведен осмотр места происшествия. Опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.