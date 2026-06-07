Аксаков: Ключевая ставка ЦБ РФ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 сделал прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2026 года.

По его словам, ключевая ставка будет на уровне 10-12%.

"На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%", - сказал он.

Банк России последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.

Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня.