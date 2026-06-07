В Петербурге двое мужчин похитили подростка

В Петербурге двух 30-летних мужчин обвиняют в похищении подростка. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СК по Петербургу им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел 3 июня у дома по проспекту Богатырский. Получив из неустановленного источника информацию о якобы причастности несовершеннолетнего к совершению преступлений, они похитили его, представившись подростку правоохранителями. Они надели ему на руки наручники и силой сопроводили в автомобиль на котором передвигались с потерпевшим по городу Санкт-Петербургу. Также они привезли подростка к нему домой, где удерживали и пытались получить информацию о мошеннических схемах.

Сейчас на мужчин завели уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами "а, д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц, несовершеннолетнего) и пунктами "а, д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).