Эвакуированные из-за пожара в Ленинградской области жители Большой Ижоры доставлены домой

Эвакуированные из-за пожара в Ленинградской области жители Большой Ижоры доставлены домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций", - сообщил губернатор.

В ближайшие дни в Большой Ижоре еще будет сохраняться ряд ограничений: проверка территории лесного массива и пляжей еще не завершена и будет продолжена. Зоны, которые еще могут быть не безопасны - огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением. Так же в этих зонах будет организовано дежурство правоохранительных органов.

"Большая просьба в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни", - обратился Александр Дрозденко к жителям региона.

За утро над Ленинградской областью сбиты 144 БПЛА. Падение обломков произошло в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Разрушения незначительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет.

Возгорание около посёлка Большая Ижора ликвидировалось средствами Минобороны. На месте создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.

Дрозденко назвал атаку беспрецедентной.