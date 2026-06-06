Более 200 свердловчан стали участниками юбилейного поэтического марафона в Международный праздник русского языка

«Пушкинские чтения» состоялись в 10-й раз на площади у Храма-на-Крови при поддержке Фонда святой Екатерины. В 227-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина любой желающий мог прочесть у открытого микрофона произведения писателя. Гостями уникального поэтического праздника в этом году стали более 200 человек. Всего на сцену поднялись более 40 жителей: читатели, дети, студенты, пенсионеры и известные жители столицы.

«Русский язык построен святыми людьми Кириллом и Мефодием. Он развит блестящими мастерами. Сегодня день рождения самого известного из них – Александра Сергеевича Пушкина. И русский язык живет в сердцах прекрасных людей. Только нам нужно не лениться и им делиться, его использовать всегда и будет в каждом дне и каждой ночи вокруг всех нас жить красота. Десять лет подряд – это свидетельство того, что Пушкин востребован, а русское сердце жаждет русскому слову. Сегодняшний день – тому подтверждение», - поделился митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Владыка поздравил всех гостей и участников марафона с днем памяти Ксении Петербургской и днем рождения Александра Пушкина, также произнеся отрывок письма Юрьеву и стихотворение «Возрождение».

Также чтецами официальной части события стали первый заместитель руководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Вадим Дубичев и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Они вспомнили отрывки «Евгения Онегина». Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин обратился с «Отче наш», композитор Александр Пантыкин выбрал монолог Барона «Скупой рыцарь», а ринг-анонсер турниров RCC Дмитрий Раков прочитал «Пророка».

«Как мне кажется, это несвойственное Пушкину произведение. На фоне «Лукоморья» и других великолепных стихов – здесь совсем другая драматургия. Она гораздо сложнее, плюс я показал это достаточно зловеще. Представил свое видение. Говорят, что русский язык – божий дар, и то у нас, в России и Екатеринбурге проходит Международный праздник русского языка – это великолепно», - рассказал Дмитрий Раков, отметив, что сегодня молодежь читает все меньше, а также теряется начитанность, образованность и богатство языка.

В рамках марафона состоялось награждения конкурса чтецов #ПушкинOnline. Впервые в нем приняли участие дети не только из Екатеринбурга и Свердловской области, но и из Тюмени, Санкт-Петербурга, подмосковной Балашихи и Белоруссии. Лучшими чтецами были признаны Остап Пономарёв, Софья Иванова и Яромир Шмигель, после чего также выступили со сцены.