06 Июня 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

5000 байкеров приняли участие в молебне перед стартом фестиваля «Движения» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зарождается новая традиция — начинать масштабные городские события с общей молитвы. И начинается она с фестиваля «Движение». Сегодня 5000 мотоциклистов вместе с Митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением приняли участие в молебне, который дал старт череде спортивных событий, показательных выступлений, форумов и концертов.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В напутственной речи Владыка Евгений пожелал участникам фестиваля соблюдать скоростной режим и не обгонять своего Ангела Хранителя на дороге и помнить, что дома тебя ждут.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Мотоциклистов со всей России, Белорусии и Казахстана поприветствовал губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

В своей речи Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил высокую организацию и отличное качество проведения фестиваля "Движение". 

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

"За эти три года "Движение" стало визитной карточкой не только Екатеринбурга и Свердловской области. К нам приезжают гости со всей страны. А вот сейчас, когда ведущий проводил перекличку, нам приехали гости из ближнего зарубежья. А значит фестиваль стал международным. И вы знаете," Движение" - это не только про рёв моторов, это и про музыку, и про спорт", - отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

От музея УГМК мотоциклисты огромной колонной отправились в центр столицы Урала, где у часовни святой Екатерины – небесной покровительницы Екатеринбурга разместилась выставка уникальных мотоциклов из коллекции будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания.

Кстати, в числе мотоциклистов каждый год принимают участие и священники Екатеринбургской Епархии. А байкеры из клуба "Чёрные ножи" первым делом в Екатеринбурге пришли к часовни небесной покровительницы Екатеринбурга - святой Екатерины получили благословение от настоятеля отца Сергея и приложились к ее мощам.

Теги: фонд святой екатерины, фестиваль движение,


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