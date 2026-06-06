Три человека пострадали в Санкт-Петербурге при утренней атаке БПЛА

Три человека пострадали в Санкт-Петербурге при атаке БПЛА. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его данным, состояние пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой.

Он отметил, что атака отбита, российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба.

Напомним, за утро над Ленинградской областью сбиты 144 БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что падение обломков произошло в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Разрушения незначительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол.

Силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от посёлка Большая Ижора. На месте создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. "Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", - сказал губернатор.

В 10.17 был дан отбой воздушной тревоги, режим действовал с четырех часов утра. Аэропорт Пулково возобновил работу, остановленную в пять часов утра.

Дрозденко назвал атаку беспрецедентной.