Пожар на Тюменском НПЗ локализован

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован, пострадавших нет, сообщил губернатор области Александр Моор.

Сегодня утром из-за нарушения технологического процесса произошло возгорание на одной из установок систем очистки ТНПЗ. Незамедлительно к месту происшествия были стянуты все экстренные службы. Пожару был присвоен высокий уровень опасности.

"Благодарю сотрудников регионального управления МЧС и все экстренные службы за слаженную и оперативную работу на месте ЧП. Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия", - говорится в сообщении губернатора.

Ранее сообщалось, что пламя охватило 100 квадратных метров.