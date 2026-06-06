Кронштадт открыли

В Кронштадтском районе движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр восстановлено по действующим трассам, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Ранее сообщалось, что Кронштадт в Санкт-Петербурге закрыт на въезд и выезд.

"В связи с закрытием Кронштадта на въезд и выезд движение автобусных маршрутов №1Кр, 2Л, 2Кр, 3Кр, 101, 101Э, 175, 207, 215 временно приостановлено. А в связи с невозможностью проезда по Макаровской ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов №1Кр, 3Кр временно изменены", - говорится СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Отметим, за утро над Ленинградской областью сбиты 144 БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что падение обломков произошло в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах Ленинградской области. Разрушения незначительные - посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет.

В настоящее время силами и средствами Минобороны ликвидируется возгорание недалеко от посёлка Большая Ижора. На месте создан временный оперативный штаб для контроля и управления ситуацией в Ломоносовском районе. Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. "Эта мера временная, надеюсь, что в течение нескольких часов все смогут вернуться в свои дома", - сказал губернатор.

В 10.17 был дан отбой воздушной тревоги, режим действовал с четырех часов утра. Аэропорт Пулково возобновил работу, остановленную в пять часов утра.

Дрозденко назвал атаку беспрецедентной.