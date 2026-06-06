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Происшествия Тюменская область
Фото: накануне.ru

При пожаре на Тюменском НПЗ никто не пострадал

При пожаре на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе никто не пострадал, сообщает информационный центр областного правительства.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, на месте работает бригада скорой медицинской помощи. "На данный момент медицинская помощь никому не потребовалась", - подчеркнули в ведомстве.

Из-за нарушения технологического процесса возгорание произошло на одной из установок систем очистки Тюменского нефтеперерабатывающего завода. На месте работают все экстренные службы. Ликвидация пожара продолжается.

По данным информационного центра правительства, пожар не связан с атакой БПЛА.

"Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса", - говорится в сообщении. На месте работают пожарные расчеты.

Пожару присвоен высокий уровень опасности.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сейчас продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению конструкций. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших к данному часу не поступало.

К ликвидации привлечены 16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников от Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Теги: тюменский нпз, антипинский нпз, пожар


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Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2026 11:39 Мск Пожар на Тюменском НПЗ локализован

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Ранее 06.06.2026 10:16 Мск В Тюмени горит нефтеперерабатывающий завод

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