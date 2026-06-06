Мессенджер МАХ перестал работать на части iPhone

После удаления приложения МАХ из AppStore мессенджер перестал работать, сообщают пользователи техники Apple.

При запуске мессенджера появляется сообщение о том, что текущая версия программы устарела и пользоваться ею для отправки сообщений или совершения звонков невозможно. Из-за удаления МАХ из магазина приложений, обновить прошивку также не удастся.

Ранее в МАХ перестали приходить уведомления, поскольку этот сервис также связан с поддержкой приложения в AppStore.