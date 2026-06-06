В Тюмени горит нефтеперерабатывающий завод

В Тюмени серьезный пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

По данным информационного центра правительства региона, пожар не связан с атакой БПЛА.

"Возгорание произошло на одной из установок систем очистки вследствие нарушения технологического процесса", - говорится в сообщении. На месте работают пожарные расчеты.



Пожару присвоен высокий уровень опасности.

В региональном управлении МЧС сообщили, что сейчас продолжаются работы по тушению пожара и охлаждению конструкций. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших к данному часу не поступало.

К ликвидации привлечены16 единиц основной и специальной техники, 26 сотрудников от Главного управления МЧС России по Тюменской области.