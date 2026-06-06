Пермская компания пытается оспорить ущерб в 49 миллиардов после крушения танкеров в Керченском проливе

Владелец танкера, после аварии которого была загрязнена акватория Черного моря и пляжи Анапы, пытается оспорить судебное решение о взыскании ущерба в размере 49,4 миллиарда рублей.

Попавший в аварию танкер "Волгонефть-212" принадлежит пермской компании "Каматрансойл". Он был зафрахтован ООО "Кама Шиппинг", как и второй принадлежавший "Каматрансойл" танкер "Волгонефть-239", также разбившийся в Керченском проливе зимой 2024 года.В результате ЧП 2,4 тыс. тонн мазута оказались в прибрежных водах, попали на пляжи и отравили черноморскую флору и фауну.

Заявление о пересмотре решения принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает Ъ-Прикамье.

Решение о взыскании с владельца и фрахтователя танкера "Волгонефть-212" 49,4 млрд руб. ущерба по требованию Черноморо-Азовского морского управления Росприродназора было вынесено в августе 2025 года. Компании уже пытались оспорить это решение в апелляции, но безуспешно. Общий ущерб от разлива мазута в Черное море ведомство оценило в 85 млрд руб., оставшиеся 35,4 млрд руб. должен выплатить, согласно решению суда, ЗАО "Волготранснефть".