За утро над Ленинградской областью сбиты около 90 БПЛА

Утро последнего дня Петербургского международного экономического форума проходит под массированной атакой БПЛА. Как сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, за утро над регионом сбито почти 90 беспилотников.

Режим беспилотной опасности был объявлен около четырех часов утра по местному времени. На 07.31, по данным главы региона, сбиты 86 аппаратов.

Глава Петербурга Александр Беглов призвал горожан оставаться в своих домах и не выходить на улицу и предупредил о возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Аэропорт Пулково по решению Росавиации не принимает и не отправляет рейсы с пяти часов утра. Из-за закрытого неба над Ленинградской областью ограничены полеты в Калининград, аэропорт Храброво работает с корректировками расписания.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, а также Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Напомним, что в первый день форума беспилотники атаковали Кронштадт, а также Кировский и Красносельский районы Петербурга. Пресс-служба губернатора города сообщила, что в результате инцидента несколько человек получили ранения, но погибших нет. Дроны повредили несколько инфраструктурных объектов, последствия ударов ликвидируются.