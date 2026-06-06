Пляжи Анапы признаны достаточно очищенными для отдыха россиян

Пляжи Анапы готовы принимать отдыхающих в стартовавшем курортном сезоне. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума журналистам заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это касается пляжей, получивших заключение санврачей.

"На сегодняшний день, когда использованы все технологии очистки, рекультивации и засыпки чистым песком, который тоже контролируется – пляжи Анапы, те, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, абсолютно безопасны и готовы к летнему отдыху. Заключения выданы тем, кто уже полностью выполнил все необходимые мероприятия для возобновления работы пляжных территорий. Поэтому там, где сегодня есть санэпидзаключение, отдыхать абсолютно безопасно", - приводит слова Поповой РИА Новости.

По ее данным, на 151 объекте в Анапе были проведены сложные и объемные работы по очистке. Очищение пляжей проводили в том числе ученые Роспотребнадзора и академики РАН.

Ранее глава Анапы Светлана Маслова анонсировала открытие с 1 июня 4,5 километров песчаных пляжей: 1 км в Витязево и 3,5 – от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также всех галечных пляжей. "Купание на остальных песчаных пляжах будет разрешаться поэтапно: по мере проведения работ по отсыпке чистым песком и последующего исключения их из опасной зоны", - уточнила Маслова в своём telegram-канале.

В Минэкономразвития на фоне новостей об открытии некоторых пляжей заявили о росте бронирований туров в Анапу. Региону надо максимально ускорить работу по отсыпке пляжей, тогда турпоток может вырасти на 25% в этом сезоне и вернуться на привычные высокие показатели в 2027 году, отметили в Минэкономразвития.

15 декабря 2024 года в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть-212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть-239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров в Черное море вытекло около 3,7 тыс. т мазута. Прибрежная зона и акватория региона были залиты нефтепродуктами. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.