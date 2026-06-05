В Подмосковье приземлился самолет со 185 вернувшимися из плена бойцами РФ

Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися в рамках обмена между Россией и Украиной, приземлился в Подмосковье, сообщает ТАСС.

В Министерстве обороны РФ сообщали, что 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.

В ведомстве отмечали, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.