Путин напомнил, что он не самый старый из мировых лидеров: Главное не возраст, а дееспособность

Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, прокомментировал открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призывал к завершению боевых действий и переговорам в Швейцарии, Турции или одной из арабских стран. Президент России сказал, что письмо он "бегло просмотрел" утром.

Путин заявил, что "пока не видит смысла" во встрече с Зеленским. Он отметил, что никогда не отказывался от встречи с президентом Украины, но не видит смысла переливать "из пустого в порожнее".

Комментируя слова Владимира Зеленского о продолжительном пребывании российского лидера у власти, Путин заявил: "Главное — не возраст, а дееспособность и работоспособность". Он также рекомендовал Зеленскому не бояться идти на выборы, а не узурпировать власть. Комментируя упоминание Зеленским его возраста, Путин отметил, что некоторые мировые лидеры "постарше".

Владимир Путин объявил, что считает "хамское письмо Зеленского" созданием условий, чтобы встреча лидеров была невозможной. В ответ на это письмо Путин обратился к российским военным: "Работайте, братья".