Компания "Россети Урал" приняла на обслуживание электросетевые комплексы, которые находились в аренде "Облкоммунэнерго"

Компания "Россети Урал" с 1 июня 2026 года приступила к обслуживанию муниципальных электросетевых объектов, которые ранее находились в аренде у АО "Облкоммунэнерго".

Энергетики приняли электросетевую инфраструктуру, в отношении которой прекращены договоры аренды с "Облкоммунэнерго" в городах Первоуральск, Нижний Тагил, Алапаевск, Арамиль, Заречный, Сухой Лог, Туринск, а также поселок городского типа Пышма, поселок Шамары, село Таборы.

Кроме того, компания будет обслуживать ряд энергообъектов, расположенных в других муниципальных образованиях Свердловской области: Верхняя Синячиха, Артемовский, Ирбит, Богданович, Каменский, Камышловский, Бисерть, Полевской, Шаля, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Салда, Кушва, Кировград, Горноуральск, Нижняя Салда, Новоуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Байкалово, Талица, Тугулым, Среднеуральск.

С 1 июня клиенты указанных территорий могут обращаться по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный, круглосуточно) или по короткому номеру 220 для мобильных телефонов. Получить очную консультацию можно в центрах обслуживания клиентов. Информацию об их адресах, графике работы и телефонах можно смотреть на сайте "Россети Урал" в разделе "Клиентам".

Передача объектов в обслуживание ПАО "Россети Урал" является важным этапом реализации положений федерального законодательства об электроэнергетике в части передачи муниципальных и региональных электрических сетей крупнейшей системообразующей территориальной сетевой организации региона. Ключевая цель – создание единого центра ответственности перед потребителями Свердловской области, что позволит системно и на высоком профессиональном уровне решать задачи по обеспечению надежного и качественного электроснабжения жителей, промышленных предприятий и организаций региона.

Учитывая необходимость обеспечения непрерывности обслуживания энергообъектов силами специализированных организаций и обеспечения энергобезопасности ситуация контролируется Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Свердловской области.

Напомним, что с 1 января 2025 года "Россети Урал" выступает системообразующей территориальной сетевой организацией на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. В статусе СТСО компания принимает на себя обязательства по выполнению комплекса мероприятий, необходимых для поддержания в нормативном состоянии объектов электросетевого комплекса. Речь идет, в том числе, о техническом обслуживании, текущих и капитальных ремонтах, реконструкции, модернизации и технологическом присоединении.

АО "Облкоммунэнерго" продолжает функционирование в штатном режиме, взаимодействие между компаниями осуществляется.