Путин: компания "Новатэк" обладает технологиями, которых нет ни у кого в мире

Компания "Новатэк" обладает технологиями, которых нет ни у кого в мире, с США идет разговор на этот счет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

"Компания "Новатэк" - у нее есть технологии, которых вообще нет ни у кого в мире. Мы сейчас с американскими партнерами там разговариваем", - приводит ТАСС слова главы государства.

Он заявил, что добыча, сжижение и реализация продукта на Аляске будет гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем, если американцы применят российские технологии.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема мероприятия - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".