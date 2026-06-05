Ученики из Полевского получили от РМК средства на преобразование любимой школы

Ученики из Полевского стали победителями конкурса социальных проектов "Измени свой город к лучшему" от Русской медной компании и заполучили средства на преобразование любимой школы. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе РМК.

Конкурс Русской медной компании "Измени свой город к лучшему" проводится в четырех регионах России: Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае и уже успел доказать, что в России растет поколение активных и неравнодушных молодых людей, готовых делать свой край лучше. В Полевском конкурс проходит уже седьмой раз.

В этом году ученики школы №8 в Полевском, которая уже много лет пустует, решили помочь и разработали проект "Подарок родной школе. Территория 7.0". Пятиклассник Михаил Родыгин и девятиклассница Софья Новикова предложили преобразовать пришкольную территорию: сделать теневой навес, клумбы, небольшую баскетбольную площадку и даже лабиринт, чтобы школьникам было где гулять и играть в летнее время.

В этом году на выбор жюри было представлено шесть проектов, среди которых: оснащение медиамастерской, обновление школьного музея, приобретение швейного оборудования, ремонт помещения для тира и оформление спортивного уголка для проведения активных перемен.

"Все проекты грамотные, убедительные, важные для города, с просчитанными сметами. Дети увлечены и вовлечены, они любят свой город и хотят сделать его лучше. Компетенции, которым ребята учатся в процессе проработки своих проектов, растут, что, по сути, и является целью нашего конкурса. Каждый проект достоин быть воплощённым в жизнь, но конкурс есть конкурс, и победитель в этом году только один. Мы рады воплотить в жизнь идею по благоустройству пришкольной территории", - отметила вице-президент РМК по социальной ответственности и развитию территорий Анна Шабарова.

На реализацию своих проектов победители конкурса получают 650 тыс. рублей. Обучающиеся школы №9 в Коркино (Челябинская область) уже установили флагшток к 9 Мая, и разместили на улицах города порядка 75–120 конструкций для сменяемых баннеров, сделав городские аллеи более нарядными. Их задействуют для оформления ко Дню Победы, Дню шахтера, Дню народного единства и другим праздникам.

В Оренбургской области учащиеся одной из школ Светлинского района выступили с инициативой создать в образовательном учреждении спортзал. Жюри оценили безопасность спроектированного объекта и точную смету, отметив, что проект "Формула здоровья" - это буквально готовый к запуску продукт. Руководство школы также поддержало инициативу и в скором времени закупит инвентарь и тренажеры на средства, полученные за победу в конкурсе.

В Хабаровском крае конкурс социальных проектов школьников пройдет в июне. Планируется, что все победители воплотят свои инициативы в жизнь до конца года.