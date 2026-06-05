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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске топ-менеджеру "Сбера" грозит срок по делу о взятке в 14 миллионов

В Челябинской области топ-менеджеру одного из банков, а также представителю юрлиц грозит срок по делу о взятке.

По версии следствия, преступление совершено в период с марта 2023 по январь 2025 гг. Два тогда ещё сотрудника банка получили от представителя юридических лиц взятку в 14 млн руб. В ответ они должны были помочь открытию в банке невозобновляемой кредитной линии на 1,5 млрд руб. и оказать другие "услуги". Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Расследование дела подельника обвиняемых продолжается, сообщает челябинское областное управление СКР.

В сообщении силовиков имя фигурантов не названо, однако "Ъ-Южный Урал" сообщает, что речь идёт о бывшем исполнительном директоре регионального отделения ПАО "Сбербанк" Романе Лихопуде (ему вменяют получение взятки) и руководителе проекта "Увильды парк" Алексее Вахатове (ему, соответственно, грозит срок за дачу взятки). Продолжается же расследование дела менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами регионального отделения банка Оксаны Малышко о якобы получении взятки.

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