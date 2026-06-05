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Фото: Накануне.RU

"Автодор" научит трассы вычислять уставших водителей по манере езды

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на форуме ПМЭФ-2026 рассказал о новой разработке для безопасности на скоростных дорогах. Специалисты компании создают систему, которая будет следить за поведением водителей в пути. Петушенко пояснил, что на комфортных трассах люди часто устают от монотонности, поэтому автоматика поможет вовремя заметить переутомление и предотвратить аварию, пишет РИА Новости.

Умная система будет анализировать данные о движении каждого автомобиля. Она поймет, что водителю пора сделать перерыв, если машина едет слишком долго без остановок. Также датчики зафиксируют странную траекторию движения - например, если автомобиль начнет вилять из стороны в сторону. Такие признаки обычно говорят о том, что человек за рулем теряет концентрацию или засыпает.

Когда система заметит опасность, она сразу сообщит об этом водителю. Разработчики планируют отправлять СМС-оповещения, делать звонки или выводить предупреждения на большие информационные табло над дорогой. Главная задача проекта - вовремя напомнить человеку о необходимости отдыха, чтобы он заехал на ближайшую стоянку и восстановил силы перед продолжением пути.

На форуме ПМЭФ-2026 глава "Автодора" Вячеслав Петушенко анонсировал масштабное расширение дорожной сети: трассу на Минск сделают восьмиполосной почти до границы Смоленской области, а обновление дороги на Калугу завершат уже в этом году. Новые магистрали строят широкими и без светофоров, чтобы водители не тратили время на остановки и перекрестки.

Теги: авто, дорога, машина


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