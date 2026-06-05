Семь свердловчан вернулись домой из украинского плена

И украинского плена домой вернулись семь военнослужащих. Об этом Накануне.RU рассказал уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Для меня это очень важно, тем более, что это первый обмен с новым уполномоченным по правам человека РФ (Яной Лантратовой, занявшей пост 14 мая - прим.ред.). Семь человек мы вернули, в том числе одного из Сосьвы, которого мы долго тащили", - рассказала свердловский омбудсмен.

Напомним, что накануне Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 185 военнослужащих, взамен были переданы 185 военнопленных ВСУ. Сейчас бойцы находятся на территории Белоруссии, после чего их развезут по домам по всей территории РФ.