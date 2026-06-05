На площадке ПМЭФ эксперты предложили новый формат поддержки крупных индустриальных проектов

Для реализации масштабных промышленных проектов в России необходимо развивать дополнительные механизмы снижения инвестиционных рисков. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук.

Выступая на сессии, посвященной новым индустриальным проектам, он отметил, что существующие меры государственной поддержки позволяют запускать новые производства и модернизировать действующие предприятия. Однако для проектов стоимостью в сотни миллиардов рублей по-прежнему актуальны вопросы гарантированного спроса и возврата инвестиций.

Одним из решений может стать инвестиционное партнерство с инвесторами из дружественных стран. Такой формат предполагает участие зарубежных партнеров в финансировании проектов, технологическом обеспечении и формировании рынков сбыта продукции.

Кроме того, участники дискуссии обсудили внедрение отечественных технологий. По словам Сергейчука, наибольшие сложности возникают при финансировании проектов, основанных на новых технологических решениях, которые ранее не использовались в промышленности. В таких случаях важным фактором остается государственная поддержка, позволяющая снизить технологические риски и стимулировать запуск инновационных производств.