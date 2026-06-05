Сергей Ситников на площадке ПМЭФ договорился о реализации в Костромской области нового проекта по поддержке семей с детьми

Сергей Ситников на площадке ПМЭФ анонсировал реализацию в Костромской области нового проекта по поддержке семей с детьми.

Договоренность о реализации проекта достигнута Сергеем Ситниковым на рабочей встрече с совладельцем, первым заместителем председателя правления ПАО «Совкомбанк» Сергеем Хотимским в рамках Петербуржского международного экономического форума.

Стоит отметить, что Совкомбанк на протяжении нескольких лет реализует на территории Костромской области благотворительные проекты. Так, благодаря совместной работе с фондом «Будущее сейчас» в регионе с 2013 года количество детей в специализированных госучреждениях сократилось более чем в 6 раз. Продолжается работа по возвращению в кровные семьи детей, чьи родители не лишены родительских прав. Результат этой работы эффективен - 96% из них возвращаются домой.

По итогам 1 квартала 2026 года Костромская область была включена в топ рейтинга регионов страны, достигших лучших результатов по снижению уровня социального сиротства. Рейтинг Президенту представила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Мы благодарны банку, благодарны Сергею Хотимскому за участие в этих проектах, они дают реальные результаты. Сегодня мы обсуждали вопрос, связанный с участием Совкомбанка в новом проекте, который связан с демографией, поддержкой рождаемости и семьи. В конце июля-августа мы его презентуем и подпишем соглашение», - рассказал губернатор Сергей Ситников.

«Мы убеждены, что общими усилиями, используя в том числе опыт взаимодействия, который сложился между бизнесом, администрацией и лично губернатором Сергеем Константиновичем Ситниковым по работе с сиротами, по демографии сможем добиться значительных успехов», – отметил Сергей Хотимский.