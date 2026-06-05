Генпрокуратура: Обучение детей судьи Хахалевой оплатил криминалитет

Обучение детей бывшей судьи Краснодарского края Наталии Хахалевой оплатили представители криминального мира. Об этом заявили представители Генпрокуратуры, выступая в суде, пишет ТАСС.

В ходе заседания по антикоррупционному делу об обращении в доход РФ имущества семьи Хахалевых истец приобщил ряд документов. Среди них - протоколы допросов ряда лиц. Выяснилось, что оплату произвели люди из "близкого круга человека, занимающего высшее положение в криминальной иерархии".

Ранее сообщалось, что сестра "золотой судьи" Елены Хахаевой якобы за деньги принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. Бюджет недополучил более 1 млрд рублей, а сама она приобрела два домовладения и три земельных участка в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Подмосковье.