В Тюмени вынесен приговор мошеннице, обманувшей супругу пропавшего без вести участника СВО

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 23-летней местной жительницы, признанной виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

В суде установлено, что в конце 2025 года подсудимая в одном из мессенджеров под видом оказания эзотерических услуг (гаданий) похитила денежные средства у женщины, чей муж пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции.

Злоумышленница сообщила потерпевшей ложные сведения о том, что в результате гадания узнала — супруг жив, но ранен. Гадалка пообещала за денежное вознаграждение поставить "защиту" на мужа, направить молитву, сделать "откуп бойца", а также провести обряды по защите семьи и разблокировке книги гаданий. Всего за неделю она получила от потерпевшей путем безналичных переводов 75 тысяч рублей.

Заподозрив обман, женщина потребовала вернуть деньги, однако мошенница настаивала на дополнительных переводах для завершения обрядов. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Подсудимая полностью возместила причиненный ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ей наказание в виде одного года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.