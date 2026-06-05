05 Июня 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Автодор" построит восьмиполосную трассу до границы Смоленской области

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на форуме ПМЭФ-2026 рассказал, как компания развивает скоростные дороги в Московском регионе. Сейчас дорожники обновляют трассу на Минск - ее планируют расширить до восьми полос почти до самой границы Смоленской области. Петушенко назвал будущую магистраль великолепной и отметил, что она станет важной частью скоростного каркаса страны, пишут "Известия".

Параллельно специалисты достраивают дорогу на Калугу. Основную часть работ компания выполнила еще в 2025 году, а последний участок строители сдадут до конца этого года. Главная цель таких проектов - сэкономить время жителей и упростить логистику для промышленных предприятий. Петушенко подчеркнул, что качественные дороги напрямую помогают экономике региона.

Чтобы обеспечить быстрый и безопасный проезд, «Автодор» строит магистрали широкими и без светофоров. На таких трассах нет пересечений с другими дорогами на одном уровне, поэтому водители не тратят время на остановки. Глава госкомпании добавил, что сейчас инженеры разрабатывают еще много новых дорожных проектов, которые реализуют в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что Минтранс разработал план реализации Стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года, который направлен на снижение смертности в ДТП в полтора раза. Ведомство планирует строить объездные дороги вокруг городов, расширять трассы, возводить новые развязки и безопасные переходы, а также внедрять интеллектуальные системы управления движением. 

Теги: трасса, дорога, поездки


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