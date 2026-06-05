В подразделение мэрии Екатеринбурга, отвечающее за ярмарки, нагрянули силовики

В МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" - казенное учреждение администрации Екатеринбурга, расположенное по улице Антона Валека, 8 - нагрянули силовики с проверкой. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Там отметили, что "Центр организации выставок и ярмарок" является местом осмотра происшествия. Сотрудники оказывают полное содействие правоохранительным органам.

По словам осведомленного источника, ни Центр, ни чиновники не являются фигурантами уголовного дела, и никаких претензий к ним со стороны правоохранительных органов нет. Была совершенна информационная атака, в которой недоброжелатели используют уголовное дело.

Само уголовное дело касается списания бюджетных средств через демонтаж нестационарных торговых объектов.