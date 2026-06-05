Самолет "Уральских авиалиний" экстренно сел в Екатеринбурге на пути в Анталью

Самолет "Уральских авиалиний" рейсом "Пермь - Анталья" совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Как передает ТАСС со ссылкой на компанию, причиной стала индикация о возможной неисправности, которая появилась во время полета. В случае подтверждения, дальше лететь было бы небезопасно. Чтобы устранить неполадки было принято решение совершить посадку в "Кольцово".

В этот момент на борту находилось 220 пассажиров. Их разместили в терминале аэропорта и обеспечили питанием и напитками.