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Общество
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

За четыре года Тюменская область помогла восстановить в подшефном Краснодоне 153 объекта

Сегодня исполняется четыре года, как Краснодонский муниципальный округ стал подшефным для Тюменской области. Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях подвел итоги работы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор отметил, что за это время вместе с властями Краснодона была проделана большая работа.

"Завершено восстановление 153 объектов, из них 65 – в прошлом году. Важно, что их выбрали сами жители города. Наши специалисты приводят в порядок медицинские и образовательные учреждения. В Краснодон поставляем технику, транспорт и оборудование. Приобретены автомобили скорой помощи. Для школ закуплены учебники, компьютеры, мебель и пять автобусов. Также создана сеть МФЦ, появилась "Аллея Дружбы". Четыре года мы вместе делаем город комфортнее: ремонтируем дороги, поддерживаем работу коммунальных объектов и обновляем жилищный фонд. Сейчас особое внимание уделяем лифтам и крышам. И, конечно, ведем гуманитарную работу. Наши специалисты и волонтеры регулярно ездят на подшефную территорию помогать местным жителям", - заявил он.

Губернатор подчеркнул, что очень важно, чтобы жители Краснодона ощущали себя единым целым вместе со всей страной и заявил, что сотрудничество и поддержка от Тюменской области будет продолжена. В этом году планируется восстановить еще 45 объектов. Среди них – Краснодонский ЗАГС.

Теги: Краснодон, Тюменская область, восстановление, сотрудничество


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